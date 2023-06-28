Макарова-Дубровина Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1952
Отец: Макаров Алексей Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1974
Дочь: Дубровина-Померанцева-Иванова Ярослава Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.07.1976
Дочь: Дубровина-Беспалова-Дубровина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно