Якоб Эдуард Петрович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1965
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Якоб Пётр Антонович
деревня Штрекерау. Волга.Левобережье. По данным архива 1913
Место жительства
1941
сослан в Трудармию
Место жительства
1953
вольное поселение
Бракосочетание
1954
Жена: Якоб Лариса Андреевна
Рождение ребёнка
09.06.1955
Мать ребёнка: Якоб Лариса Андреевна
Реабилитация осужденного
04.05.2001
Репрессия по национальному признаку
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якоб Ида Алексеевна
Смерть
1965