Якоб Эдуард Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкоб Эдуард Петрович

Якоб Эдуард Петрович

Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Якоб Пётр Антонович

Мать: не указана

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
деревня Штрекерау. Волга.Левобережье. По данным архива 1913
Место жительства
1941
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
сослан в Трудармию
Место жительства
1953
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
вольное поселение
Бракосочетание
1954

Жена: Якоб Лариса Андреевна

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1955

Сын: Якоб Эдуард Эдуардович

Мать ребёнка: Якоб Лариса Андреевна

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Реабилитация осужденного
04.05.2001
Репрессия по национальному признаку
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якоб Ида Алексеевна

Смерть
1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close