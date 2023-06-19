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Морозова Александра Ивановна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.04.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1874 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
06.04.1891 ст.

Отец: Морозов Иван Макеевич

Мать: Морозова Евдокия Ивановна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.04.1891 Чермы Александра Ивановна Морозова Чермы отец крестьянин Иван Макеевич Морозов мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянский сын Андрей Андреевич Чермы ж... Показать все
Смерть
Неизвестно