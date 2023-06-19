Морозова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.04.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
06.04.1891 ст.
Отец: Морозов Иван Макеевич
Афанасьевская церковь 06.04.1891 Чермы Александра Ивановна Морозова Чермы отец крестьянин Иван Макеевич Морозов мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянский сын Андрей Андреевич Чермы ж... Показать все
Смерть
Неизвестно