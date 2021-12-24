Филатов Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Григорий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

24.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Марфа Евдокимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Филатова Марфа Евдокимовна

Смерть
24.12.2021
Viciebsk, Vitebsk Region Belarus
Похороны
26.12.2021
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