Филатов Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти24.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Марфа Евдокимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Филатова Марфа Евдокимовна
Смерть
24.12.2021
Viciebsk, Vitebsk Region Belarus
Похороны
26.12.2021