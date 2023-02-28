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Садок Иван Петрович

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Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: Садок Евдокия Ивановна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1954

Дочь: Садок Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Садок Евгения Борисовна

Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садок Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Садок Евгения Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садок Евгения Борисовна

Смерть
1979
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