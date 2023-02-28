Садок Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: Садок Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1954
Дочь: Садок Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Садок Евгения Борисовна
Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садок Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Садок Евгения Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садок Евгения Борисовна
Смерть
1979