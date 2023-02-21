Россихин Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россихин Гаврил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1900 по 1930

Дочь: Хвостова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1906

Дочь: Белокопытова Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1916

Сын: Россихин Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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