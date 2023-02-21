Россихин Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1900 по 1930
Дочь: Хвостова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1906
Дочь: Белокопытова Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1916
Сын: Россихин Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно