Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатей Григорьев
Рождение ребёнка
21.08.1777
Дочь: Васса Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатей Григорьев
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Наталья Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатей Григорьев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Екатерина Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатей Григорьев
Смерть
Неизвестно