Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатей Григорьев

Рождение ребёнка
21.08.1777

Дочь: Васса Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатей Григорьев

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Наталья Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатей Григорьев

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Екатерина Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатей Григорьев

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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