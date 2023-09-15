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Борунов Дмитрий

Место рождения

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Борунова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Борунова Аграфена (Груня) Васильевна

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Борунова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Борунова Аграфена (Груня) Васильевна

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Борунов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Борунова Аграфена (Груня) Васильевна

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борунов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Борунова Аграфена (Груня) Васильевна

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно
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