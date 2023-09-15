Борунов Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Борунова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Борунова Аграфена (Груня) Васильевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Борунова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Борунова Аграфена (Груня) Васильевна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Борунов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Борунова Аграфена (Груня) Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борунов Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Борунова Аграфена (Груня) Васильевна
Смерть
Неизвестно