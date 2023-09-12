Федор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Степан
Мать: Акулина КУзьмина
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Афанасьева
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно