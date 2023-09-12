Федор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Степан

Мать: Акулина КУзьмина

Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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