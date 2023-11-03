Алексеева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Алексеев Петр Петров

Отец ребёнка: Алексеев Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Алексеев Иван Петров

Отец ребёнка: Алексеев Петр Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Петр Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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