Алексеева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Алексеев Петр Петров
Отец ребёнка: Алексеев Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Алексеев Иван Петров
Отец ребёнка: Алексеев Петр Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно