Качин Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1908
Дата смерти02.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1908
Рождение ребёнка
08.03.1941
Дочь: Качина Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Качина) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1951
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.07.1978
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край