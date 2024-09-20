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Качин Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1908

Дата смерти

02.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1908

Отец: Качин Матвей Дмитриевич

Мать: Качина Арина (Ирина) Семеновна

Рождение ребёнка
08.03.1941

Дочь: Качина Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Качина) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Качин Валерий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1951

Сын: Качин Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.07.1978
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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