Зонов Викула Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонов Викула Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Зонов Иоанн Евфимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: ? Викуловна

Мать ребёнка: Зонова Татьяна Васильевна

Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
1909

Дочь: ? Викуловна

Мать ребёнка: Зонова Татьяна Васильевна

Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
16.02.1912

Сын: Зонов Василий Викулович

Мать ребёнка: Зонова Татьяна Васильевна

Ново-Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Викуловна

Мать ребёнка: Зонова Татьяна Васильевна

Новая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зонова Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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