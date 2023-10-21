Зонов Викула Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Зонов Иоанн Евфимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: ? Викуловна
Мать ребёнка: Зонова Татьяна Васильевна
Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
1909
Дочь: ? Викуловна
Мать ребёнка: Зонова Татьяна Васильевна
Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
16.02.1912
Мать ребёнка: Зонова Татьяна Васильевна
Ново-Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Викуловна
Мать ребёнка: Зонова Татьяна Васильевна
Новая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно