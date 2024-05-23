Хакимуллин Насибулла Хакимуллович
Место рождения
Дата рожденияС 08.09.1881 ст.
Дата смерти30.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.09.1881 ст.
Отец: Хакимулла Фатхуллович
Мать: Хамдия Ахмеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Насибуллина Каусария Насибулловна
Мать ребёнка: Хабибуллина Сабира Хабибулловна
Рождение ребёнка
16.09.1929
Дочь: Хакимуллина Гарифабану Насибулловна
Мать ребёнка: Хабибуллина Сабира Хабибулловна
Рождение ребёнка
01.03.1932
Дочь: Хакимуллина (Насибуллина) Галиябану Насибулловна
Мать ребёнка: Хабибуллина Сабира Хабибулловна
Смерть
30.03.1942