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Хакимуллин Насибулла Хакимуллович

Место рождения

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

С 08.09.1881 ст.

Дата смерти

30.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ХФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.09.1881 ст.

Отец: Хакимулла Фатхуллович

Мать: Хамдия Ахмеевна

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибуллина Сабира Хабибулловна

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Насибуллина Каусария Насибулловна

Мать ребёнка: Хабибуллина Сабира Хабибулловна

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1929

Дочь: Хакимуллина Гарифабану Насибулловна

Мать ребёнка: Хабибуллина Сабира Хабибулловна

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1932

Дочь: Хакимуллина (Насибуллина) Галиябану Насибулловна

Мать ребёнка: Хабибуллина Сабира Хабибулловна

Айшияз, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.03.1942

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