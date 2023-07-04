Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Федосеев Неизвестно Степанович

Отец ребёнка: Федосеев Степан Афиногенович

Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
08.07.1903

Дочь: Сидорова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Федосеев Степан Афиногенович

с Вишера Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Федосеев Николай Степанович

Отец ребёнка: Федосеев Степан Афиногенович

Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Федосеева Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Федосеев Степан Афиногенович

Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Федосеева Анна Степановна

Отец ребёнка: Федосеев Степан Афиногенович

Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
1920

Сын: Федосеев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Федосеев Степан Афиногенович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Федосеева Наталья Степановна

Отец ребёнка: Федосеев Степан Афиногенович

с Свинчус Рязанская губ.
Смерть
Неизвестно
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