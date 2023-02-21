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Панутриева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1927

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Баканова Мария (Маруся)

Отец ребёнка: Панутриев Демид

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Иващенко (беляева) Надежда

Отец ребёнка: Панутриев Демид

Рождение ребёнка
1919

Сын: Панутриев Василий

Отец ребёнка: Панутриев Демид

Рождение ребёнка
1923

Сын: Панутриев Иван

Отец ребёнка: Панутриев Демид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панутриев Демид

Смерть
Около 1927
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