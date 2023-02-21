Панутриева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Баканова Мария (Маруся)
Отец ребёнка: Панутриев Демид
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Иващенко (беляева) Надежда
Отец ребёнка: Панутриев Демид
Рождение ребёнка
1919
Сын: Панутриев Василий
Отец ребёнка: Панутриев Демид
Рождение ребёнка
1923
Сын: Панутриев Иван
Отец ребёнка: Панутриев Демид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панутриев Демид
Смерть
Около 1927