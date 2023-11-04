Самсонов Виктор Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Виктор Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Субботин Евдоким Васильевич

Мать: Субботина Екатерина Спиридоновна

Бракосочетание
22.08.1952

Жена: не указана

Ивановское, Ив-Октябрьский, с/с Истринского района, Московской области
Бабушка и дедушка поженились 22 августа 1952. О чем произведена соответсвующая запись №13
Рождение ребёнка
10.02.1962

Дочь: Арсенина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Самсонова Анна Ивановна

Пос. Румянцево, Истринский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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