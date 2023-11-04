Самсонов Виктор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
22.08.1952
Жена: не указана
Ивановское, Ив-Октябрьский, с/с Истринского района, Московской области
Бабушка и дедушка поженились 22 августа 1952. О чем произведена соответсвующая запись №13
Рождение ребёнка
10.02.1962
Дочь: Арсенина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Самсонова Анна Ивановна
Пос. Румянцево, Истринский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсонова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно