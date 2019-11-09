Передельская (Рябикина) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения04.11.1940
Дата смерти09.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1940
Рождение ребёнка
29.03.1960
Сын: Передельский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Передельский Александр Антонович
Рождение ребёнка
07.11.1965
Сын: Передельский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Передельский Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.2019