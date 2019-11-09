Передельская (Рябикина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПередельская (Рябикина) Нина Александровна

Передельская (Рябикина) Нина Александровна

avatar

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

04.11.1940

Дата смерти

09.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1940

Отец: Рябикин Александр Андреанович

Мать: Рябикина Дарья Васильевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.03.1960

Сын: Передельский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Передельский Александр Антонович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.11.1965

Сын: Передельский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Передельский Александр Антонович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Передельский Александр Антонович

Смерть
09.11.2019
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close