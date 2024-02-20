Цаголова (Доцоева) Мурзета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаголова (Доцоева) Мурзета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доцоев Каурбек

Мать: Доцоев Ханиффа

Рождение ребёнка
20.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаголов Дзамболат (Клим)

Рождение ребёнка
02.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаголов Дзамболат (Клим)

с. Чикола, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаголов Дзамболат (Клим)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаголов Дзамболат (Клим)

Смерть
Неизвестно
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