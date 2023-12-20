Боталова Фекла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Боталов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.01.1875
Дочь: Власова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Боталов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
27.12.1878
Дочь: Баяндина Домника Андреевна
Отец ребёнка: Боталов Андрей Алексеевич
Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно