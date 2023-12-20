Боталова Фекла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Фекла Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Боталов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Боталов Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
12.01.1875

Дочь: Власова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Боталов Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
27.12.1878

Дочь: Баяндина Домника Андреевна

Отец ребёнка: Боталов Андрей Алексеевич

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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