Рянин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1903 ст.
Дата смерти21.06.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1903 ст.
Отец: Рянин Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рянина Агрипина Ивановна
Смерть
21.06.1942
Старая Торопа, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Умер от ран, полученных во время сражения в ВОВ, похоронен на кладбище городской больницы у г. Старая Тропа Калининской (Тверской) области