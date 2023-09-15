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Рянин Иван Николаевич

Место рождения

Лехтово, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

21.08.1903 ст.

Дата смерти

21.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1903 ст.

Отец: Рянин Николай Яковлевич

Мать: Рянина Акилина Евдосиевна

Лехтово, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рянина Агрипина Ивановна

Смерть
21.06.1942
Старая Торопа, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Умер от ран, полученных во время сражения в ВОВ, похоронен на кладбище городской больницы у г. Старая Тропа Калининской (Тверской) области
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