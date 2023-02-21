Печёркина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печёркина Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Квашнина Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Печёркин Григорий Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печёркин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Печёркин Григорий Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Печёркин Григорий Климович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печёркин Григорий Климович

Смерть
Неизвестно
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