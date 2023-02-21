Печёркина Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Квашнина Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Печёркин Григорий Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печёркин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Печёркин Григорий Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Печёркин Григорий Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно