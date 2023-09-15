Попов Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Михаил Ильич

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Место рождения

Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Илья Иванович

Мать: Попова Екатерина Николаевна

Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Мария Матвеевна

Пробуждение, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Мария Матвеевна

Пробуждение, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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