Алина (Гусева) Феодора Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алина (Гусева) Феодора Прокопьева

Место рождения

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
26.01.1890 ст.

Муж: Иеримий Иванов Еримий Еримий/Иеримий Иванов

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 20 лет она первым браком 19 лет #007470344 №9
Рождение ребёнка
19.05.1892 ст.

Дочь: Евфросинья Иеремиева

Отец ребёнка: Иеримий Иванов Еримий Еримий/Иеримий Иванов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
25.05.1892 #007470344 №114
Рождение ребёнка
01.03.1896

Дочь: Евдокия Евфимова

Отец ребёнка: Алин Евфим Иванов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1898

Дочь: Алина Дария Еремиева

Отец ребёнка: Иеримий Иванов Еримий Еримий/Иеримий Иванов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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