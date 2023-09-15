Алина (Гусева) Феодора Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1890 ст.
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 20 лет она первым браком 19 лет #007470344 №9
Рождение ребёнка
19.05.1892 ст.
Дочь: Евфросинья Иеремиева
Отец ребёнка: Иеримий Иванов Еримий Еримий/Иеримий Иванов
25.05.1892 #007470344 №114
Рождение ребёнка
01.03.1896
Дочь: Евдокия Евфимова
Отец ребёнка: Алин Евфим Иванов
Рождение ребёнка
12.03.1898
Дочь: Алина Дария Еремиева
Отец ребёнка: Иеримий Иванов Еримий Еримий/Иеримий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно