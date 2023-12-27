Клюкина Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкина Дарья Фёдоровна

Клюкина Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

После 14.11.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1894 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1911

Сын: Клюкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 14.11.1911

Муж: Клюкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
09.12.1913

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.11.1911
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close