Клюкина Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиПосле 14.11.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1911
Отец ребёнка: Клюкин Иван Алексеевич
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 14.11.1911
Рождение ребёнка
09.12.1913
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.11.1911