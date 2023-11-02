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Румянцев Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Около 1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Около 1808 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Румянцев Никита

Мать: Акулина Трифонова

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Румянцев Никита

Мать ребёнка: Румянцева Первая жена

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Румянцева Алена

Мать ребёнка: Румянцева Первая жена

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
До 1834

Жена: Румянцева Дарья Ефимова

Смерть
Около 1842
Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
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