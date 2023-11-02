Румянцев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиОколо 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Румянцев Никита
Мать: Акулина Трифонова
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Румянцев Никита
Мать ребёнка: Румянцева Первая жена
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Румянцева Алена
Мать ребёнка: Румянцева Первая жена
Бракосочетание
До 1834
Жена: Румянцева Дарья Ефимова
Смерть
Около 1842