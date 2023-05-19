Сидоркин Сергей Евгеньевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоркин Евгений Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоркин ? Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоркин ? Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва