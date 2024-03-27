Нифанин Аркадий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНифанин Аркадий Яковлевич

Нифанин Аркадий Яковлевич

Место рождения

Кудрина Гора

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нифанин Яков Иванович

Мать: Нифанина Наталья Андреевна

Кудрина Гора
Рождение ребёнка
22.08.1950

Сын: Нифанин Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: Нифанина Ангелина Павловна

с. Верхняя Тойма
Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нифанина Ангелина Павловна

с.Верхняя Тойма Архангельской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нифанина Ангелина Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close