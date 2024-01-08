Тищенко Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Александр Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.04.2012

Жена: Тищенко Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
26.08.2012

Сын: Тищенко Денис Александрович

Мать ребёнка: Тищенко Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
26.11.2017

Сын: Тищенко Семён Александрович

Мать ребёнка: Тищенко Наталья Владимировна

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