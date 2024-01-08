Тищенко Александр Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.2012
Рождение ребёнка
26.08.2012
Сын: Тищенко Денис Александрович
Мать ребёнка: Тищенко Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
26.11.2017
Сын: Тищенко Семён Александрович
Мать ребёнка: Тищенко Наталья Владимировна