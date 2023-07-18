Быкова Татьяна Геннадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Татьяна Геннадиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1997

Дочь: Быкова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Быков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Михаил Петрович

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