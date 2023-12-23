Исянбаев Хурматулла Гафурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исянбаев Хурматулла Гафурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исянбаева Манавара Абдрахмановна

Рождение ребёнка
14.12.1958

Дочь: Исянбаева Асма Хурматовна

Мать ребёнка: Исянбаева Манавара Абдрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исянбаев Буляк Хурматович

Мать ребёнка: Исянбаева Манавара Абдрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исянбаев Мансур Хурматович

Мать ребёнка: Исянбаева Манавара Абдрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исянбаев Агзам Хурматович

Мать ребёнка: Исянбаева Манавара Абдрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исянбаев Акрам Хурматович

Мать ребёнка: Исянбаева Манавара Абдрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исянбаев Амир Хурматович

Мать ребёнка: Исянбаева Манавара Абдрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марат

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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