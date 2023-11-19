Зыкова Пайвина Анна Никоновна
Место рожденияСкоблино, Юргамышский район, Курганской обл
Дата рождения25.11.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1851
Отец: Зыков Никон Тимофеевич
Мать: Зыкова Настасья Ивановна
Скоблино, Юргамышский район, Курганской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пайвин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Скоблино, Юргамышского р-на, Курганской обл.
Смерть
Неизвестно