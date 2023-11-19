Зыкова Пайвина Анна Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Пайвина Анна Никоновна

Место рождения

Скоблино, Юргамышский район, Курганской обл

Дата рождения

25.11.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1851

Отец: Зыков Никон Тимофеевич

Мать: Зыкова Настасья Ивановна

Скоблино, Юргамышский район, Курганской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пайвин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пайвин Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Скоблино, Юргамышского р-на, Курганской обл.
Смерть
Неизвестно
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