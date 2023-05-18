Максаков Григорий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти30.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максакова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максаков Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максаков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максаков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Евдокия Дмитриевна
Смерть
30.07.1942