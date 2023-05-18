Максаков Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максаков Григорий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

30.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максакова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максаков Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максаков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максаков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Евдокия Дмитриевна

Смерть
30.07.1942
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