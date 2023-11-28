Цхай Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цхай Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1986

Отец: Цхай Владимир Алексеевич

Мать: Цхай Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
28.05.2016

Сын: Цхай Доминик Дмитриевич

Мать ребёнка: Цхай Индира Руслановна

Рождение ребёнка
09.05.2018

Сын: Цхай Натаниэль Дмитриевич

Мать ребёнка: Цхай Индира Руслановна

Рождение ребёнка
23.05.2020

Дочь: Цхай Эмилия Дмитриевна

Мать ребёнка: Цхай Индира Руслановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цхай Индира Руслановна

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