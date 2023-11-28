Цхай Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1986
Рождение ребёнка
28.05.2016
Мать ребёнка: Цхай Индира Руслановна
Рождение ребёнка
09.05.2018
Сын: Цхай Натаниэль Дмитриевич
Мать ребёнка: Цхай Индира Руслановна
Рождение ребёнка
23.05.2020
Дочь: Цхай Эмилия Дмитриевна
Мать ребёнка: Цхай Индира Руслановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цхай Индира Руслановна