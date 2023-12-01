Буров Иван Философович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Иван Философович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буров Философ Александрович

Мать: Бурова Марфа

Рождение ребёнка
20.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурова Екатерина Асафовна

Рождение ребёнка
01.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурова Екатерина Асафовна

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