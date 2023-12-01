Буров Иван Философович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров Философ Александрович
Мать: Бурова Марфа
Рождение ребёнка
20.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурова Екатерина Асафовна
Рождение ребёнка
01.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурова Екатерина Асафовна