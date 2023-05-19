Чебыкин Феодосий Иерофиев (Ярофеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкин Феодосий Иерофиев (Ярофеев)

Место рождения

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.01.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1822 ст.

Отец: Чебыкин Ярофей (Иерофий) Яковлев

Мать: не указана

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
15.01.1822 ст.
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Ляменгская Благовещенская церковь. Восприемником при его крещении был брат его родной Григорий Чебыкин.
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Сын: Чебыкин Иван Федосиев

Мать ребёнка: не указана

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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