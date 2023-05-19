Чебыкин Феодосий Иерофиев (Ярофеев)
Место рождения
Дата рождения11.01.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1822 ст.
Отец: Чебыкин Ярофей (Иерофий) Яковлев
Мать: не указана
Крещение
15.01.1822 ст.
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Ляменгская Благовещенская церковь. Восприемником при его крещении был брат его родной Григорий Чебыкин.
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно