Арнаут (Абрамова) Ксения Федоровна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти02.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
20.01.1949
Муж: Арнаут Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.04.1949
Отец ребёнка: Арнаут Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.01.1973
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно