Арнаут (Абрамова) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнаут (Абрамова) Ксения Федоровна

Место рождения

Контошино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

02.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Абрамов Федор Иванович

Мать: Абрамова Екатерина Михайловна

Контошино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
20.01.1949

Муж: Арнаут Иван Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.04.1949

Сын: Арнаут Василий Иванович

Отец ребёнка: Арнаут Иван Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.01.1973
Тараклия, Тараклийский район
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Тараклия, Тараклийский район
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