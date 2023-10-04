Первая Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1994

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994

Отец: Первой Николай

Мать: Первая Анна Борисовна

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