Измайлова (Игнатьева) Елена Алексеевна
Место рожденияПсковская область Локнянский район деревня Лежакино
Дата рождения04.05.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1967
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
27.09.1986
Сын: Измайлов Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Измайлов Владимир Владимирович
Псковская область Локнянский район деревня Богданово
Рождение ребёнка
02.12.1987
Дочь: Измайлова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Измайлов Владимир Владимирович
Псковская область Локнянский район деревня Богданово
Рождение ребёнка
18.02.1989
Дочь: Жирунова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Измайлов Владимир Владимирович
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно