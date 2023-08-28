Измайлова (Игнатьева) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова (Игнатьева) Елена Алексеевна

Место рождения

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино

Дата рождения

04.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1967

Отец: Игнатьев Алексей Сергеевич

Мать: Игнатьева Вера Васильевна

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
27.09.1986

Сын: Измайлов Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Измайлов Владимир Владимирович

Псковская область Локнянский район деревня Богданово
Рождение ребёнка
02.12.1987

Дочь: Измайлова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Измайлов Владимир Владимирович

Псковская область Локнянский район деревня Богданово
Рождение ребёнка
18.02.1989

Дочь: Жирунова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Измайлов Владимир Владимирович

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измайлов Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измайлов Владимир Владимирович

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