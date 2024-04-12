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Яковлева Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Матвеев Петр Петрович

Мать: Романова Раиса Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1986

Сын: Яковлев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1987

Сын: Яковлев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Яковлева Туяра Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Васильевич

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