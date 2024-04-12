Яковлева Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Матвеев Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Сын: Яковлев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Яковлев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1987
Сын: Яковлев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Яковлев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Яковлева Туяра Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Васильевич