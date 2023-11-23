Наталья Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Панфиловский Федор Петров
Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Панфиловский Афанасий Петров
Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров
Панфиловский Афанасий Петрович (1780 — ?) Родился в семье дьякона села Филиппова-Панфилова РомановБорисоглебского уезда Петра Федоровича. Обучался в Ростовском училище. 27 февраля 1798 года определен ... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Сын: Панфиловский Алексей Петров
Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфиловский Павел Петров
Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипповский Сергей Петров
Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786