Наталья Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Панфиловский Федор Петров

Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Панфиловский Афанасий Петров

Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров

Панфиловский Афанасий Петрович (1780 — ?) Родился в семье дьякона села Филиппова-Панфилова РомановБорисоглебского уезда Петра Федоровича. Обучался в Ростовском училище. 27 февраля 1798 года определен ... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Сын: Панфиловский Алексей Петров

Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфиловский Павел Петров

Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипповский Сергей Петров

Отец ребёнка: Панфиловский Петр Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловский Петр Федоров

Смерть
1786
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