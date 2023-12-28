Шевелева (Кельина) Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кельин Алексей
Мать: Кельина Анастасия
Рождение ребёнка
16.06.1930
Сын: Шевелев Виктор
Отец ребёнка: Шевелев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шевелев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевелев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелев Александр
Отец ребёнка: Шевелев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Шевелев Иван
Смерть
Неизвестно