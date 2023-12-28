Шевелева (Кельина) Феврония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Кельина) Феврония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кельин Алексей

Мать: Кельина Анастасия

Рождение ребёнка
16.06.1930

Сын: Шевелев Виктор

Отец ребёнка: Шевелев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шевелев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелев Александр

Отец ребёнка: Шевелев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Шевелев Иван

Смерть
Неизвестно
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