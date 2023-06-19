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Макаров Никита Моисеевич
Макаров Никита Моисеевич
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Место рождения
Макаровские
, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Макаров Моисей Федорович
1814 г.р.
Мать
Макарова Варвара Патрикеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Макаров Моисей Федорович
Мать:
Макарова Варвара Патрикеевна
Макаровские
, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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