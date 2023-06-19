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Макаров Никита Моисеевич

Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Макаров Моисей Федорович

Мать: Макарова Варвара Патрикеевна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно