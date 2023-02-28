Бастрыкина Матрена Егоровна
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Бастрыкин (рекрут С 1772) Михаил Антонович
Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)
Рождение ребёнка
1758
Сын: Бастрыкин (в Бегах С 1784) Яков Антонович
Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акилина Антоновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно