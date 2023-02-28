Бастрыкина Матрена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкина Матрена Егоровна

Бастрыкина Матрена Егоровна

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Бастрыкин (рекрут С 1772) Михаил Антонович

Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Бастрыкин (в Бегах С 1784) Яков Антонович

Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Антон (Исаевич)

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Антон (Исаевич)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close