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Баркова Вероника Владимировна
Баркова Вероника Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2002
Пол
Женский
Отец
Барков Владимир Николаевич
1977 г.р.
Мать
Баркова Ирина
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002
Отец:
Барков Владимир Николаевич
Мать:
Баркова Ирина
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