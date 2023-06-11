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Баркова Вероника Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2002

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002

Отец: Барков Владимир Николаевич

Мать: Баркова Ирина