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Черников Ярослав Владимирович
Черников Ярослав Владимирович
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Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
25.03.2011
Пол
Мужской
Отец
Черников Владимир Владимирович
1981 г.р.
Мать
Черникова (Сологуб) Александра Геннадиевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2011
Отец:
Черников Владимир Владимирович
Мать:
Черникова Александра Геннадиевна
Томск
, город Томск, Томская область
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