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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Оглоблин Давид Андреевич

Отец ребёнка: Оглоблин Андрей Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Оглоблин Арефий Андреевич

Отец ребёнка: Оглоблин Андрей Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Оглоблин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Оглоблин Андрей Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Оглоблин (в Бегах С 1829) Мирон Андреевич

Отец ребёнка: Оглоблин Андрей Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Оглоблин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Оглоблин Андрей Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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