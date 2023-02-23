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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Оглоблин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Оглоблин Арефий Андреевич
Отец ребёнка: Оглоблин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Оглоблин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Оглоблин (в Бегах С 1829) Мирон Андреевич
Отец ребёнка: Оглоблин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Оглоблин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Оглоблин Андрей Степанович