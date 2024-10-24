Шумилова (Федорук) Харитина Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1907
Рождение ребёнка
26.05.1908
Отец ребёнка: Шумилов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
07.05.1910
Дочь: Шумилова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Шумилов Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно