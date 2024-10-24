Шумилова (Федорук) Харитина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Федорук) Харитина Тимофеевна

Место рождения

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Шумилов Иван Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.05.1908

Сын: Шумилов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шумилов Иван Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.05.1910

Дочь: Шумилова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Шумилов Иван Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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