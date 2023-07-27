Сопыгин Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сопыгин Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сопыгин Василий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сопыгина Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сопыгин Владимир Емельянович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сопыгина Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сопыгина Мария Емельяновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно