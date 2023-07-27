Сопыгин Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопыгин Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сопыгин Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопыгин Петр Емельянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопыгин Василий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сопыгина Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кулиберово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопыгин Владимир Емельянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кулиберово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сопыгина Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кулиберово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сопыгина Мария Емельяновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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