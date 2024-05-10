Добровольская (Добровольская) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения25.04.1823 ст.
Дата смерти24.10.1829 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1823 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1519а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1823 год. л.343об
Крещение
26.04.1823 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1519а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1823... Показать все
Смерть
24.10.1829 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1627 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1829 год. л.383об-384