Добровольская (Добровольская) Александра Яковлевна 25.04.1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольская (Добровольская) Александра Яковлевна

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

25.04.1823 ст.

Дата смерти

24.10.1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1823 ст.

Отец: Добровольский Яков Васильевич

Мать: Добровольская (Ильницкая) Марина

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1519а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1823 год. л.343об
Крещение
26.04.1823 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1519а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1823... Показать все
Смерть
24.10.1829 ст.
Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1627 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1829 год. л.383об-384

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