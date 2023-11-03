Ротова 1, Дехтярева 2 Татьяна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Ротов Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
08.12.1832
Отец ребёнка: Ротов Алексей Афанасьев
Бракосочетание
02.11.1845
Муж: Дехтерев Иван Павлов
М. 29 Ж.30+ вдова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно