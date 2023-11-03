Ротова 1, Дехтярева 2 Татьяна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРотова 1, Дехтярева 2 Татьяна Степанова

Ротова 1, Дехтярева 2 Татьяна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Ротов Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Ротов Алексей Афанасьев

Рождение ребёнка
08.12.1832

Сын: Ротов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Ротов Алексей Афанасьев

Бракосочетание
02.11.1845

Муж: Дехтерев Иван Павлов

М. 29 Ж.30+ вдова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ротов Алексей Афанасьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close